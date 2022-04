Lisa Schuh berichtet im RegionalMedien Burgenland-Interview über ihren beschwerlichen Weg zurück nach der Krebsdiagnose "akute myeloische Leukämie".

ASCHAU. Die 27-jährige Lisa Schuh aus Aschau schildert ihren beschwerlichen Weg zurück nach ihrer Krebsdiagnose "akute myeloische Leukämie" und wie sie anderen Betroffenen helfen möchte.

REGIONALMEDIEN BURGENLAND: Wie geht es dir?

LISA SCHUH: Es ist ein auf und ab. Aber es wird besser. Oft gibt es Tage, wo das 'Erschöpfungssyndrom', eine Begleiterscheinung nach der Chemotherapie, die Oberhand behält. Dann fühlt es sich so an, als würde man eine heftige Grippe ausbrüten. Aber es ist kein Vergleich zu den fünf deftigen Chemozyklen, die ich nach meiner Diagnose erhalten habe. Seit 15. Mai letzten Jahres, also seit 11 Monaten, befinde ich mich in vollständiger Remission. Das heißt so viel wie, es sind keine Tumorzellen mehr nachweisbar. Aber natürlich ist es noch ein langer Weg bis hin zur sogenannten 'Normalität'. Ich bin 27, aber mein Körper, naja - er ist alt geworden und muss sich erst wieder regenerieren.

Wie war es damals, als du von der Diagnose erfuhrst?

Angefangen hat alles damit, dass am Körper plötzlich überall blaue Flecken auftauchten. Ich wäre aber nie darauf gekommen, dass dies einen ernsten Hintergrund hätte. Nach drei Monaten, als bei der der kleinsten Berührung immer weitere hinzukamen, wollte ich dies abklären. Am 6. Juli 2020 ging es zum ersten Mal beim Hausarzt zur Blutabnahme. Einen Tag später nochmals im Spital. Am 8. Juli setzten sich zwei Ärzte zu mir ans Krankenbett und teilten mir die Diagnose mit. Danach ging es mit Blaulicht in die Spezial-Klinik nach Graz. Ingesamt verbrachte ich in 200 Tage in 11 Monaten im Spital.

Was ging dir durch den Kopf?

Mein Leben ist vorbei. Ich sah man sein Leben am mir vorbei laufen. Dann folgten die Fragen: Warum habe ich mein Leben nicht mehr genossen? Warum habe ich meine Zeit verplempert? Was macht meine Familie, meine Liebsten nur ohne mich? Man kann sich das nicht annähernd vorstellen. Es fühlte sich an, als würde jemand den Boden unter den Füßen wegziehen.

Du hast dann begonnen deine Erkrankung auf Facebook mit anderen zu teilen. Wie war das für dich?

Von Tag eins an habe ich begonnen alles was passiert zu schildern. Ich habe dabei nichts beschönigt, sondern einfach nur meine Gefühle und Gedanken niedergeschrieben. Das Interesse war enorm, die Freundschaftsanfragen quollen über. 14 Tage später habe ich einen neuen Account eröffnet und mit "Mein Tagebuch" gestartet. Das Schreiben wurde mein täglicher Begleiter. Der Zuspruch der Leute war motivierend und stärkend zugleich. Auch wenn mir oft die Kraft dazu gefehlt hat, ich habe es durchgezogen. Auch weil die Leute mit mir mitfieberten und auf meine Einträge warteten. In all den Monaten im Spital, wo ich um mein Leben kämpfte, ist das Schreiben zu meiner Haupttherapie geworden.

Foto: Lisa Schuh

hochgeladen von Elisabeth Kloiber

Wie hat sich seither dein Leben verändert?

Ich genieße trotz körperlicher Einschränkungen, mein Leben 1.000 mal mehr als vorher. Ich habe gelernt das Leben zu schätzen. Im Spital hat man viel Zeit zum Nachdenken. Da beginnt man sich schon mit sich zu beschäftigen. So versuche ich das Positive aus meiner Erkrankung zu ziehen. Auch wenn es sich jetzt total merkwürdig für manche anhört, vielleicht musste dies ja alles geschehen. Die Leukämie-Erkrankung hat mir eine neue Sicht auf mein Leben beschert. So gut es eben geht, möchte ich mich nun da und dort für gute Zwecke einsetzen.

Welche sind das?

Zum einem organisiere ich einen Leukämie-Benefiz-Wandertag. Geplant ist eine eher kleine, einfache Runde in der 'Aschauer Au', mit rund 7 Kilometern Länge, sodass ich diese ebenfalls schaffen kann. Abmarsch ist um 10.00 Uhr beim Feuerwehrhaus. Jeder kann gemütlich in seinem Tempo gehen, es wird alles beschildert sein. Ab 11.00 Uhr ist Alex Pranger, vom 'Catering Service Pranger' mit seinem Foodtruck vor Ort. Jeder ist herzlich willkommen, auch diejenigen die nur zum Essen und Trinken vorbei kommen. Ein Schätzspiel, Mehlspeisen und Kaffee wird es ebenfalls geben. Es soll ein Tag werden, wo man wandern, essen, trinken sowie das Leben genießen kann und gleichzeitig mehrfach Gutes tut. Denn wirklich alles was dort beim Sportplatz in der "Au" konsumiert wird, kommt der Leukämieforschung zugute.

Zuvor am 23. April habe ich mit Familie Schreiner aus Großpetersdorf ein Zusatz-Event geplant. Diese stellen von 9.00 bis 15.00 Uhr ihre Bäckerei zur Verfügung. Es gibt frischen Langos, Mehlspeisen und Kaffee. Die Einnahmen kommen ebenfalls zu 100 Prozent der Leukämieforschung zugute.

Wie wichtig ist für dich die Unterstützung der Leukämieforschung?

Krebs ist eine der zweithäufigsten Todesursachen in Österreich, gefolgt von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Genau deswegen möchte ich auch generell mehr auf das Thema aufmerksam machen. Weil es wichtig ist. Es kann jeden, jederzeit treffen, wie ich und viele andere feststellen müssen. Nun, da auch immer mehr Menschen generell an verschiedenen Blutkrebsarten erkranken, darunter viele Neugeborene, kleine Kinder, Jugendliche oder eben Erwachsene, finde ich, sollte es für jedem eigentlich von Interesse sein, das die Leukämieforschung besser voran schreitet. Leider musste ich nämlich auf schmerzhafte Art und Weise erfahren, das Leukämie eben noch lange nicht "so gut heilbar ist", wie manche das vielleicht meinen. Besser als vor 10 Jahren sind die Therapien, ja. Aber noch sehr 'ausbaufähig'.

Welche unterstützt du?

Mir persönlich ist bei Benefiz-Aktionen immer wichtig, dass ich weiß, wo jeder Cent hinkommt. Und vor allem, dass auch jeder Cent ankommt. Auf der Suche, nach einer für mich stimmigen Leukämieforschung, die ich unterstützen könnte, bin ich auf die Forschung in Graz gestoßen. Bei meinen Recherchen bin ich draufgekommen, dass ich die Forscher dahinter persönlich kenne. Sie waren alle behandelnde Ärzte von mir, und kennen mich und meinen Fall genau. Es ist ein kleinerer Verein, der von der Leukämiehilfe unterstützt wird und der eben von Spenden abhängig ist. Es sind wirklich wahnsinnig gute Ärzte und Forscher, die da dahinter stecken, die ihr Bestes geben um Leukämie vielleicht eines Tages wirklich 'heilbar' zu machen.