Keine Schule im Burgenland hat seit dem Herbst so viele ausrangierte Handys für einen guten Zweck gesammelt wie die Mittelschule Jennersdorf. Exakt 100 Exemplare brachten die Kinder und ihre Religionslehrerinnen zusammen und machten damit ihre Schule zum Burgenland-Sieger bei der Ö3-Aktion "Wundertüte".

"Die Buben und Mädchen haben in ihrem Bekannten- und Verwandtenkreis sehr intensiv nach alten Mobiltelefonen gesucht und in die Schule gebracht", berichtet Lehrer Richard Wagner, der die Aktion organisierte. In der Mehrzahl waren es ältere Tastentelefone, aber auch ausgediente Smartphones landeten in den Sammelsackerln.

Erlös für Familien in Not

Laut Ö3 werden die gespendeten Geräte von Langzeitarbeitslosen getestet, in schrottreife und funktionstüchtige sortiert sowie im Falle der Ausmusterung weiter verwertet. Der Erlös aus dem Verkauf der Recyclingmaterialien geht jeweils zur Hälfte an die Soforthilfefonds von "Licht ins Dunkel" und an die Caritas, um Familien in Notlagen zu helfen. Seit Beginn der Aktion vor 17 Jahren seien 6,8 Millionen alte Handys in rund zehn Millionen Euro Spendengeld verwandelt worden, so Ö3 in einer Aussendung.