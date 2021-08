Neue Teams aus Hund und Mensch hat der Suchhundeverein "Dogs 4 Help" ausgebildet. Die sechs Duos wurden in einem Waldstück bei Zahling der notwendigen Prüfung für die Flächensuche unterzogen. Alle Teams bestanden und können nun bei Suchaktionen eingesetzt werden. Beim Adlerstüberl in Zahling wurde dementsprechend die "weiße Fahne" gehisst.