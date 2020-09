Am 14. Oktober 2020 befindet sich unser Nachbarplanet Mars, aktuell im Sternbild Fische, in Opposition, d.h. er steht dann in einer Linie mit Erde und Sonne und ist zu diesem Zeitpunkt vollständig beleuchtet. Um 3:17h am frühen Morgen des 2. September 2020 entstand die folgende Aufnahme, wobei Mars, halb so groß wie die Erde, nur ein Zehntel der Masse unseres Heimatplaneten, 73,5 Millionen Kilometer entfernt war.

Das Bild zeigt den Vergleich mit der theoretischen Ansicht des Mars zu diesem Zeitpunkt, die Übereinstimmung ist sehr groß, lediglich die südliche Polkappe am Mars ist aktuell wesentlich kleiner.