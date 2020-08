Uhudlerpionier Ökonomierat Josef Pfeiffer sen. feierte mit seiner Familie im stimmungsvollen Ambiente des Weingartens am Hochkogel seinen 90. Geburtstag. In einer berührenden Ansprache ließ er neun Jahrzehnte Revue passieren und erzählte von den schwierigen Zeiten in jüngeren Jahren, aber auch von seinen vielen Erfolgen, die er im Laufe seines Lebens in verschiedenen Bereichen erlangte. Dass der aktive und nach wie vor agile 90er dem Feiern nicht abgeneigt ist, freute die Vertreter des Uhudlervereins und der Gemeinde Eltendorf , die sich ebenfalls als Gratulanten einstellten.