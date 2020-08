Am gestrigen Abend gab die Stadtkapelle Jennersdorf, Kpm. Reinhold Buchas, ein Sommernachtskonzert in der Kirchenstraße in Jennersdorf. Kulinarisch wurden die Gäste durch die angrenzenden Gastronomiebetriebe, Mojito, Cafe JOY und Gernot - Gasthaus zum Hof verwöhnt. Premiere feierte auch das FJB - das Franz Josef-Bräu derneuen ortsansässigen Brauerei von Franz Windisch. Unter den Gästen auch der neue Pfarrer Franz Brei im Gespräch mit Vizebgm. Josef Feitl.

