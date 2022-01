Seit dem Neujahrstag zogen die Sternsinger in den Bezirken Jennersdorf und Güssing wieder von Haus zu Haus. Sie überbrachten Segenswünsche für das neue Jahr und sammelten für Menschen in Armenregionen in Lateinamerika, Afrika und Asien. Aus den Spenden werden von der Dreikönigsaktion weltweit 500 Hilfsprojekte unterstützt. Heuer gilt das spezielle Augenmerk gefährdeten indigenen Völkern im Amazonas-Regenwald von Brasilien.

Der aktuellen Corona-Situation geschuldet waren die Sternsingergruppen angehalten, nicht in die Häuser zu gehen, sondern vor den Eingängen oder im Hof zu bleiben und dort ihre Wünsche zu überbringen. Das Kürzel 20-C+M+B-22, das sie an die Türstöcke schrieben oder klebten, ist ein Segenswunsch. C+M+B bedeutet "Christus mansionem benedicat", auf Deutsch "Christus segne das Haus".