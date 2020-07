Über den Mann, der seine Mutter in Mühlgraben mit einem Küchenmesser erstochen haben soll, hat das Landesgericht Eisenstadt die U-Haft verhängt.

MÜHLGRABEN. Am Freitag sind außerdem weitere Details über den Fall bekannt geworden, so kommen Opfer und Täter aus Leoben. Das Haus in Mühlgraben, wo die Tat am Mittwoch Abend geschah, gehört einen hochrangigen Diplomaten. Er ist der Sohn des Opfers und Bruder des Täters. Die 80-jährige Mutter des Hausbesitzers hätte immer wieder auf das Haus aufgepasst. Der Diplomat war beunruhigt, weil er seine Mutter nicht mehr erreichen konnte, und verständigte eine Nachbarin, die das Mordopfer fand.

Tat gestanden

Der Verdächtige, laut Medienberichten ein 56-jähriger, soll seine Mutter mit einem Küchenmesser erstochen und dann offenbar einen Suizidversuch begangen haben. Am Donnerstag gab er sich gegenüber der Kriminalpolizei geständig. Vor der Haftrichterin habe der Verdächtige von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht und keine Angaben gemacht. Über das Tatmotiv ist weiterhin noch nichts bekannt.

Verdächtiger aus Mühlgraben gesteht die Tat

80-jährige Frau in Mühlgraben erstochen