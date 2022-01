Doppelte Arbeit mussten die Männer der Feuerwehr Tauka heute, Freitag, im Zusammenhang mit einem Unfallauto verrichten.

Ein Pkw-Lenker war mit seinem Fahrzeug in einen Bach gerutscht. Angesichts der Steilheit der Böschung wurde die Feuerwehr Jennersdorf nachalarmiert. Nach der Fahrzeugbergung nahm der Lenker laut Angaben der Feuerwehr Tauka das Auto erneut in Betrieb und geriet zwei Stunden später auf der anderen Wegseite in den selben Bach. Dabei überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen.

Die Feuerwehren Tauka, Minihof-Liebau und Jennersdorf erwiesen sich als Helfer in der Not und bargen das Auto zum zweiten Mal.