Der Mann, der im Verdacht steht, seine über 80-jährige Mutter aus Mühlgraben erstochen zu haben, hat die Tat am Donnerstag gestanden.

MÜHLGRABEN. Der über 50-jährige Sohn soll seine Mutter mit einem Küchenmesser getötet und sich danach offenbar bei einem Suizidversuch verletzt haben. Der Mann sei nicht so schwer verletzt gewesen wie zunächst angenommen und sei bereits aus dem Spital entlassen worden, sagte Staatsanwaltschaftssprecher Roland Koch. Im Laufe des Donnerstags konnte er dann einvernommen werden, dabei habe er die Tat zugegeben. Der Verdächtige, der am Mittwochabend festgenommen wurde, wurde in die Justizanstalt gebracht. Die bei Mordverdacht bedingt obligatorische U-Haft wurde beantragt.



Tatumstände werden ermittelt

Ein Küchenmesser wurde als mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt. Die näheren Umstände der Tat werden laut Staatsanwaltschaft ebenso wie der genaue Tatzeitpunkt noch geprüft. Das Motiv ist weiterhin unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

80-jährige Frau in Mühlgraben erstochen