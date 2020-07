Der Bauhof und die Abfallsammelstelle in St. Martin an der Raab wurden in den vergangenen Monaten erweitert.

ST. MARTIN AN DER RAAB. Die Bauarbeiten am Zubau des Bauhofes, hinter der Martinihalle, sind seit Mitte Juli abgeschlossen. "Die Gesamtkosten betrugen rund 330.000 Euro, vom Bund sollen 50.000 Euro über das Gemeindepaket geltend gemacht werden", berichtet Bürgermeister Franz Kern.

Reibungslose Entsorgung

Errichtet wurden eine Überdachung sowie Lagerflächen, damit für Rückgabe der diversen Müllarten - ob Problemstoffe oder Sperrmüll - genügend Platz vorhanden ist. "Da nun alle Altstoffsammel-Container unter einem Dach stehen können, kann auch eine reibungslose Entsorgung gewährleistet werden", so Kern. Außerdem wurde die Zufahrt saniert und neu asphaltiert. Weiters wurden entlang der Ostseite eine kleine Stützmauer und ein Regenwasserkanal errichtet.

Am Zubau beteiligt waren folgende Firmen:

Die Ziviltechnik-Firma Lugitsch & Partner aus St. Martin an der Raab führten die Planung, Einreichung und Bauaufsicht des Projektes durch. Die Stützmauer errichtete die Firma Niederer-Bauunternehmen, ebenfalls aus St. Martin.

Weitere beteiligte Unternehmen waren die Firmen Roposa aus Minihof Liebau, Karl Lang & Sohn und Sascha Wagner aus Welten sowie die Firma Porr.