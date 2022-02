Zu Mariä Lichtmess am 2. Februar feiert man das liturgische Fest''Darstellung des Herrn". Es ist das letzte Fest der Weihnachtszeit. In Kirchen und in traditionsbewussten, christlichen Familien wird bis dahin die Krippe abgebaut und der Weihnachtsbaum entsorgt.

Dieser Festtag wird 40 Tage nach Weihnachten gefeiert. Nach alttestamentlichen Brauch wurde Jesus als Dank für die glückliche Geburt in den Tempel gebracht.

Der Name,, Mariä Lichtmess '' bezieht sich an diesem Tag auf Kerzenweihen und Lichter-Prozessionen, welcher 542 Kaiser Justinian I. erstmalig für Byzanz angeordnet hatte.

In vielen katholischen Kirchen werden an diesem Tag noch heute stimmungsvolle Prozessionen begangen und die Kerzen für das ganze Jahr gesegnet.

In früheren Zeiten war Lichtmess für Knechte und Mägde auf Bauernhöfen ein Feiertag.

Es gibt auch einige Bauernregeln :

Ist es am 2.Februar nass und kalt, soll es im Frühjahr und Sommer schön werden.

Wenn es zu Lichtmess stürmt und schneit, ist der Frühling nicht mehr weit.

Lichtmess im Klee, Ostern im Schnee.

Elisabeth Paukovitsch