Bei glühender Hitze am Sonntag Nachmittag fand die feierliche Einweihung des Mahnmals "Minuten - Tage - Jahre" im Gedenken an die von der SS in Jennersdorf ermordeten 29 ungarisch-jüdischen Zwangsarbeiter statt. Verscharrt wurden diese namenslosen Opfer beim sogenannten Aasplatz der Gemeinde, später "Pulverturm" genannt.

Kulturmanagerin Petra Werkovits moderierte die Gedenkfeier bei der Bürgermeister Reinhard Deutsch, Landtagspräsidentin Verena Dunst, der Obmann des Vereins "Pulverturm", Moritz Gieselmann sowie Journalist und Schriftsteller Martin Pollack zum Geschehen in der Vergangenheit und dem aktuellen Tagesgeschehen sprachen. Bewegende Worte fand dann der Vertreter der israelitischen Kultusgemeinde, Michael Freyer, der sich sehr angetan von der Arbeit der Künstlerin Jasmin Trabichler, welche den ausgeschriebenen Wettbewerb für dieses Mahnmal gewann, zeigte.

Musikalisch umrahmt wurde die Segnung, die Stadtpfarrer Kanonikus Franz Brei vornahm, vom Bläserquartett der Stadtkapelle Jennersdorf und dem Gesangsduo Andrea und Martin Werkovits.