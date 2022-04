Das Kulturleben kommt langsam in die Gänge - am heutigen Karsamstag gab es in der Galerie Exposition von Nicolas Dellamartina, am Bahnhofring 3 in Jennersdorf, die Vernissage mit Werken von Robert Pilz, hauptsächlich Holz- und Keramikarbeiten. Sehr, sehr viele Besucher/innen (100+) sind, vor allem aus Wien, zur Osterjause - Aussteller Robert Pilz himself schnitt den Schinken mitunter auf, dazu ins Südburgenland gereist.