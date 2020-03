Während Jennersdorf einen 6:0 Kantersieg in der 2. Liga feiert, starten die Landesligisten Güssing und Eltendorf mit bitteren Niederlagen in die Rückrunde.



Die Bilder können nicht unterschiedlicher sein. Während die einen Mannschaften ausgelassen feiern, müssen andere Teams ihre Wunden lecken.

Am Tabellenende

Nichts zu feiern haben Eltendorf und Güssing. Die Güssinger mühten sich auswärts gegen den Tabellenletzten Oberpetersdorf/Schwarzenbach ab. Es setzte eine gehörige 5:1 Klatsche. Güssing rutschte auf den letzten Platz ab. Für die Eltendorfer war in Siegendorf auch nichts zu holen. Etwas tröstend, man verlor 4:0 gegen den Tabellenersten. Aktuell steht Eltendorf auf Platz 14.

Tabellenerster

Einen sehr guten Start in die Rückrunde schafften die Jennersdorfer, sie verspeisten zuhause Rechnitz mit 6:0. Nach dem der bisherige Tabellenführer Stegersbach in Jabing mit 4:1 verlor, rückt Jennersdorf an die Tabellenspitze.

Punktteilung

Für Heiligenbrunn und St. Martin ging es weder vor noch zurück in der Tabelle der 2. Liga. Beide Teams trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden.

Burgenlandliga - Ergebnisse

Siegendorf - Eltendorf 4:0

Oberpetersdorf/Schwarzenbach - Güssing 5:1

2. Liga Süd - Ergebnisse

Spg Edelserpentin - Mühlgraben 0:2

Jennersdorf - Rechnitz 6:0

Jabing - Stegersbach 4:1

Heiligenbrunn - St. Martin/Raab 1:1

Neuberg - Heiligenkreuz 1:0

Olbendorf - Rudersdorf 3:0

Grafenschachen - Schlaining 0:1

Eberau - Rotenturm/Oberwart 3:1