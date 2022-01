Die jüngsten Frostnächte haben in Neuhaus am Klausenbach wieder eine Eisweinlese möglich gemacht. Bei minus sieben Grad starteten Martin Zieger und seine Helfer die Ernte der Blaufränkischtrauben im Ried Sandriegel. Ausgerüstet mit Winterkleidung und Stirnlampen ging es um 5.30 Uhr in der Früh los. "Die Menge war, wie es bei der Eisweinlese halt so ist, überschaubar, aber das Traubenmaterial war ausgezeichnet", bilanziert Zieger.