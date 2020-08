10.460 Kilometer - diese Distanz legt seit heute, Donnerstag, erstmals ein Zug mit Lenzing-Fasern von Österreich nach China zurück. 41 Container mit Lyocell- und Modalfasern, die etwa je zur Hälfte in Lenzing und Heiligenkreuz erzeugt worden sind, wurden auf dem Wiener Süd-Güterbahnhof von Lenzing-Vorstandsvorsitzendem Stefan Doboczky, Umweltministerin Leonore Gewessler und dem chinesischen Botschafter Xiaosi Li auf die Reise geschickt.

Auf seiner 16-tägigen Reise nach Schanghai passiert der ÖBB-Zug sieben Länder: Österreich, Tschechien, Polen, Weißrussland, Russland, Kasachstan und China. Auf dem Seeweg dauert der Export normalerweise rund doppelt so lang.

"Transporte nach China gehen von Heiligenkreuz im üblichen Fall mit dem Lkw nach Graz und von dort auf der Schiene zum slowenischen Hafen Koper und von dort mit dem Schiff weiter", erläutert Bernd Zauner, Geschäftsführer von Lenzing in Heiligenkreuz. "Vom Werk bis zur Kundentür in China dauert der Export per Schiff zehn bis zwölf Wochen, mit der Eisenbahn nur rund vier Wochen."

China mit seiner Textilindustrie ist für Lenzing der größte Absatzmarkt, und die Nachfrage ist dort wieder kräftig gestiegen. "Erstmals in der Geschichte Österreichs sendet ein hiesiges Unternehmen zu 100 Prozent in Österreich produzierte Ware per Zug direkt nach China", erklärt Doboczky.

Der Zug transportiert Fasern der Marke Tencel mit einem Gesamtwarenwert von 1,8 Millionen Euro. Und geht es nach dem Unternehmen, wird es nicht der letzte gewesen sein. Schließlich arbeitet China seit einigen Jahren an der Wiedererrichtung der legendären "Seidenstraße", die als Handelsweg seit der Antike die Haupttransitstrecke zwischen Europa und Asien ist.