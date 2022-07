Das Gasthaus Leiner in Unterhenndorf ist seit mehreren Jahrzehnten eine kulinarische Institution in der Region. Fest in Familienhand steht der Gastbetrieb seit jeher für Tradition gepaart mit Innovation.

HENNDORF. Seit mittlerweile 30 Jahren ein Fixpunkt bei jedem "Leiner-Gast" ist der Pizza- und Grillabend jeden Mittwoch im Juli und August. "Durch die große Auswahl an Pizzen und saisonalen Grillspezialitäten ist unser Gasthaus bei Einheimischen und Touristen, egal ob jung oder alt, sehr beliebt", weiß Wirtin Tanja Leiner, die 2020 den elterlichen Betrieb übernommen hat. "Unsere Gäste können im großzügig gestalteten, schattigen Gastgarten unsere hausgemachten Pizzen, traditionelle Grillgerichte, gefüllte Hendelspieße mit Zucchinigemüse bis hinzu frischen Salaten oder fein garniert mit Meeresfrüchten genießen."

Planen Sie eine Familienfeier, ein Essen zu zweit oder ein gemütliches Mittag- oder Abendessen mit Kollegen? Unsere Räumlichkeiten bieten den perfekten Rahmen für eine Vielzahl an Festen.

Tischreservierung erbeten unter 03329/45530.

Henndorfer Restaurant-Pizzeria Leiner wird weitergeführt