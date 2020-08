Benannt nach dem einstigen Uhudler-Rebell präsentierten acht Winzer aus der Region ihre neue Premium-Marke "Rübezahl".

NEUHAUS AM KLAUSENBACH. Gestern, Donnerstag, präsentierte die Winzergemeinschaft "Rübezahl" am Weinhof Zieger in Neuhaus am Klausenbach ihre neue Weinlinie. Der Rübezahl-Uhudler, für den acht Top-Winzer aus dem Uhudlerland ihre edelsten Tropfen zum exklusiven Cuvée gekeltert haben, ist in den drei Sorten CLASSIC, FRIZZ und SPRIZZ erhältlich. Kosten, kaufen oder bestellen kann man das edle Getränk direkt bei den Produzenten – Uhudlerei Mirth (Eltendorf), Weinhof Zieger (Neuhaus/Kausenbach), Weinek Wein (Hagensdorf), Weinbau Wiener (Eltendorf), Weinbau Lorenz (Jennersdorf), Gasthof Gerd Pummer (Heiligenkreuz/Lafnitztal), K54 Familie Marterer (Heiligenbrunn) und Beatrix Eberhard (Strem). Auch auf zahlreichen Veranstaltungen und in namhaften Gasthäusern, Restaurants und Lokalen im Uhudlerland wird der Rübezahl-Uhudler vermehrt zu finden sein.

Rebell als Namengeber

Als Namensgeber der Premium Uhudler-Marke und Testimonial für die gesamte Region dient der legendäre Rebell Rübezahl, jener bloßfüßige Kellergassler, der einst das Gesicht des Widerstandes gegen ausgeleerte Fässer war. Eben diese polarisierende, sagenumwobene Geschichte wird nun von dem "Verein Uhudlerland" mit Stolz ins Zentrum gerückt. Eine gelungene Mischung aus Qualität, Tradition und Zeitgeist, wenn das nicht nach einem neuen, rebellenhaften Getränk mit Kultstatus klingt, so die Winzer.