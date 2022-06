Manuel Schulter ist zweitbester Tischlerlehrling Österreichs. Der Rudersdorfer vom Lehrbetrieb Erich Schulter in Dobersdorf holte beim Bundeslehrlingswettbewerb seiner Berufsgruppe in Hard (Vorarlberg) die Silbermedaille.

Zu fertigen gab es für die Lehrlinge im dritten Lehrjahr einen Kleiderboy. Erst am Bewerbstag erfuhren die Teilnehmer, was zu bauen war. Das Projekt wurde zuerst am Plan besprochen, dann musste eine Holzliste erstellt und dann das Werkstück in traditionellen Verbindungen hergestellt werden.

"Nach gut zwanzig Jahren ist es wieder gelungen, eine Silbermedaille ins Burgenland zu bringen", freute sich Landesinnungsmeister Christoph Grünwald.