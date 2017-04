Großes Benefizkonzert der Krebshilfe Burgenland

26.04.2017, 08:56 Uhr

Künstlerpersönlichkeiten treten am 14. Mai im Lisztzentrum Raiding auf

RAIDING. Anerkannte Künstlerpersönlichkeiten haben sich für das jährliche Benefizkonzert der Krebshilfe Burgenland zur Verfügung gestellt und garantieren am 14. Mai 2017 (Beginn: 16 Uhr) ein abwechslungsreiches Programm.Das hochkarätige, burgenländische Klavierduo Eduard und Johannes Kutrowatz wird auf seiner „Heimatbühne“ in Raiding mit Erlesenem aus der musikalischen Klassik begeistern. Lesevergnügen wird die aus Film und Fernsehen bekannte Schauspielerin Katharina versprühen. Und die unübertroffenen Tanzgeiger präsentieren ihre Lieblingsstücke.30 Euro02619/51047 – Lisztzentrum Raiding, e-mail: raiding@kulturzentren.atKarten erhältlich in allen burgenländischen Kulturzentren, allen Raiffeisenkassen und oeticket-Verkaufssstellen.