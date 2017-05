Der Verein "Natur heilt" lädt alle zum Tag der Heilpflanzen ein.

Wir feiern den Tag der Heilpflanzen in Dr. Ehrenbergers Paradieserl! Neben Führungen zu den Tieren und Pflanzen in dem wunderschönen Besuchergarten, werden Anbieter aus der Region wieder allerhand gesunde Schmankerl anbieten. Es gibt auch wieder die Möglichkeit zu zeigen, was man im Bauerngolf so drauf hat.Nicht nur für Erwachsene, auch für Kinder werden allerhand Attraktionen angeboten - kommen sie vorbei, es lohnt sich!Am Vortag, dem 30. Juni haben wir außerdem Roland Düringer mit seinem Programm Weltfremd ins KUZ nach Jennersdorf eingeladen.Karten gibt es um € 25.- unter Hier gibt´s Karten für Roland Düringer.