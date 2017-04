"Warst du schon einmal in New York?"

27.04.2017, 12:25 Uhr

Das Rentnerehepaar Ilse (Reiter-Muck) und Gerd (Kirschner) beschließen aus dem Altersheim auszubrechen und mit dem Schiff nach New York zu flüchten. Beim Einchecken auf das Schiff entdecken sie erstaunt ihren Enkel Franz (Weber), der sich unerlaubt mit ein paar Freunden aus dem Internat entfernt hat. Seine Mutter Sabine (Treiber), eine erfolgreiche Musicaldarstellerin, die sich sehr wenig um ihren Sohn kümmert, erfährt von Oma Ilse, dass ihr Sohn Franz auch auf dem Schiff ist…Die Choreographie stammt von der Tanzpädagogin Sabine Treiber, der Text kommt aus der Feder von Ilse Reiter-Muck. Die Musiker von „Markt-Musicals“ unterstützen die Aufführung mit eingängigen Melodien des unvergesslichen Udo Jürgens.37 Schülerinnen und Schüler der NMS Rudersdorf laden Sie amjeweilsauf die Schiffsreise nach New York recht herzlich in denein.NMS Rudersdorf 0664/126 04 22