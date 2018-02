Die Nacht der großen Roben

04.02.2018, 01:29 Uhr

Die Stadtfeuerwehr Jennersdorf lud zum Großereignis der Ballsaison.

Jennersdorf (ak). Endlich durften die Ballkleider und High-Heels der Jennersdorfer Damenwelt aus den Kleiderschränken geholt werden, als die Florianijünger am vergangenen Samstag zur rauschenden Ballnacht ins Kulturzentrum aufriefen. Eröffnet wurde diese von Siegfried Stacherl, der in seiner Begrüßungsansprache zahlreiche Feuerwehrmänner-und Frauen aus dem ganzen Bezirk sowie eine Reihe prominenter Gäste begrüßen durfte. Unter ihnen die Honoratioren der Stadt, Bürgermeister Reinhard Deutsch und Gattin Claudia, Vizebürgermeisterin Gabi Lechner, LTA Bernhard Hirczy und Vera sowie viele Vertreter der örtlichen Blaulichtorganisationen. Grüße des Landes überbrachte die Abgeordnete zum Nationalrat Petra Wagner, mit ihrer Anwesenheit verlieh sie der Veranstaltung den erwünschten öffentlichen Touch. Auch Altbürgermeister Willi Thomas erwies der Feuerwehr mit seinem Besuch die Ehre und Anita und Hans-Jörg Hanifl tanzten ebenso wie viele weitere Gäste zu den Klängen der Band "Restart" bis in die frühen Morgenstunden.