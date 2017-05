IDUNA- Flohmarkt im Mai 2017 und ASKÖ Spielefest

Jennersdorf : Verein Iduna |

Flohmarkt und Kinderspielstationen am 13.Mai 2017 von 09.00 - 13.00 Uhr

Anlässlich des internationalen Familientages veranstalten der Verein IDUNA-ideenreich und nachhaltig gemeinsam mit dem ASKÖ Burgenland einen Familienvormittag.

Zum monatlichen Flohmarkt läd der Verein IDUNA ein - Sie können vielleicht das finden, was Sie suchen - Bekleidung, Hausrat, Bücher, Kinderspiele und vieles mehr!



Zum Spielefest in der Zeit zwischen 09.30 - 11.30 Uhr läd der ASKÖ Burgenland mit vielen Kinderspielstationen ein.



Die einzelnen Bewegungsstationen sind dem Alter und den Interessen der Kinder angepasst. Im Mittelpunkt stehen Gesundheitsförderung und der Spaß an der Bewegung.

Alle Interessierten sind herzlichst eingeladen - wir freuen uns auf Ihr Kommen!