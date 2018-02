Jennersdorf: "Ermi-Oma" urlaubt in der Toskana﻿

Jennersdorf : Kulturzentrum |

Natürlich hat die Ermi-Oma Hintergedanken, wenn sie mit ihrer Familie in die Toskana fährt. Ein Zimmer in einem florentinischen Altenheim – das wäre schon was. Schließlich kann man Pizza, Pasta und Prosciutto leichter beißen als ein Wienerschnitzel.



Warum Michelangelo ein Gentleman ist oder was Lebensweisheit mit der Ernährung zu tun hat, lernt das Publikum im Programm "Urlaub in der Toskana" von Kabarettist Markus Hirtler, der in seine Parade-Rolle als "Ermi-Oma" schlüpft. Am Donnerstag, dem 8. Feber, gastiert er damit um 19.30 Uhr im Kulturzentrum Jennersdorf.



Karten gibt es in allen Raiffeisen-Banken und Trafiken sowie im Tourismusbüro Jennersdorf unter der Telefonnummer 03329/48683.