25 Jahre eigenständig: Mühlgraben feierte Gemeindetrennung

25.07.2017, 17:56 Uhr

"Es war eine richtige Entscheidung, die sich seitdem auf alle Fälle bewährt hat", blickt der heutige Bürgermeister Reinhard Knaus (SPÖ) zurück. "Als Anhängsel hätten wir uns sicher nicht so entwickeln können wie als selbstständige Gemeinde."

Benachteiligung

Entwicklung

Gemeindetrennungen in den Bezirken Güssing und Jennersdorf

Die Zwangsehe begann 1971, als die Zahl der 319 burgenländischen Gemeinden durch Fusionen auf 138 reduziert wurde. "Es gab von Anfang an Differenzen, weil die SPÖ-Gemeinde Mühlgraben mit vier benachbarten ÖVP-Gemeinden zusammengelegt wurde", erzählt Knaus. Das Gefühl, bei Personalfragen oder Investitionen benachteiligt zu werden, schwand auch über die Jahre nicht.Knackpunkt im Konflikt war dann die Entscheidung der Großgemeinde, den Kindergarten in Mühlgraben zu schließen und nur noch jenen in Neuhaus zu erhalten. "1991 fand daraufhin eine Volksbefragung statt, bei der die Mehrheit der Mühlgrabener für einer Loslösung stimmte", berichtet Knaus. Im Herbst 1992 wurde die "Scheidung" vollzogen.Das habe viel bewirkt, betont Knaus. Er nennt den schnellen Kanalbau, den Kindergarten- und Schulumbau, die Neugestaltung des Dorfkerns, die Forcierung der Ökoenergie, der Wohnungsbau, die Einführung von Ried- und Gassennamen. "Wir haben Anschluss gefunden und brauchen den Vergleich mit den anderen Gemeinden nicht mehr zu scheuen", unterstreicht Knaus.Auch das Verhältnis zur Nachbargemeinde Neuhaus habe sich entspannt. "Die Rivalen von früher sind nicht mehr am Ruder, wir arbeiten in vielem gut zusammen", lobt Knaus.ist die nicht die einzige Gemeindetrennung, die vor 25 Jahren vollzogen wurde. 1992 trennten sichundvon Bocksdorf. In Rohr ist dazu am 10. September 2017 eine Gemeindefeier im kleinen Rahmen geplant. Auchist von Eltendorf seit 1992 getrennt.Bereits 1991 lösten sichundvon Ollersdorf, 1993 trennte sichvon Eberau. 1994 wurden- undvon Neustift bei Güssing abgespaltet. 1995 vollzogdie Scheidung von St. Michael, 1996die Trennung von Strem.2012 scheiterte der vehemente Versuch, sich von Kukmirn zu trennen, am Veto der Landesregierung.