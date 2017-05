Aktionswoche zeigte Vielfalt der Landwirtschaft

10.05.2017, 23:34 Uhr

Ackerbau, Weinbau, Wald, Urlaubsziel, Viehzucht - wie breitgefächert die heimische Landwirtschaft ist, versuchte die Landwirtschaftskammer in einer Aktionswoche anschaulich zu machen. Sieben verschiedenartige Betriebe in sieben Bezirken wurden vorgestellt.Peter Fabian aus Ludwigshof beispielsweise vereint auf seinem Hof eine ganze Bandbreite. "Wir betreiben Rinderhaltung, Pferdewirtschaft, Dinkel- und Sojaanbau sowie Urlaub am Bauernhof", zählt er auf. Der Betrieb arbeitet biologisch, das heißt, Fabian verzichtet auf seinen 70 Hektar Grund auf Chemieeinsatz und Handelsdünger, das Unkraut wird mit mechanischen Mitteln bekämpft.

Die Rinderherde umfasst aktuell 19 Stück, darunter 13 Muttertiere. Auf den Weiden grasen 14 Pferde, fünf davon sind von ihren Besitzern "eingestellt".Das Pferd spielt auf Fabians Hof eine große Rolle. "Wir bieten mehrmals im Jahr Reitwochen für Kinder an, dazu Kindergeburtstagsfeiern. Rund 60 % unserer Nächtigungen entfallen auf Reiturlauber", erzählt Fabian. Zehn Betten in fünf Doppelzimmern stehen den Gästen zur Verfügung.Auf Urlauber bereits spezialisiert hat sich Christine Knausz. Der Buchgrabenhof in Windisch Minihof bietet ebenfalls Platz für zehn Personen. "Die meisten unserer Gäste kommen aus Wien, aus Oberösterreich und aus Bayern", erzählt Knausz.Untergebracht werden diese in komfortablen Ferienwohnungen, zu denen die früheren Ställe oder Nebenräume des über 100 Jahre alten Bauernhofs umgebaut wurden. Eine geräumige Wellness-Zone, 21 Leih-Fahrräder und ein Frühstücksbüffet, das fast vollständig aus eigenem Anbau und eigener Erzeugung stammt, versprechen Urlaub am Bauernhof auf hohem Qualitätsniveau.Wer im Buchgrabenhof nächtigt, bekommt so ziemlich alles hausgemacht. "Brot, Gemüse, Aufstriche, Marmeladen, Kräuter, Eier, Erdäpfel, Müsli, Obst, Obstsäfte, Uhudler", ist Knausz stolz. Gemeinsam mit Ehemann Roland betreut sie Urlauber bereits seit dem Jahr 2004.