Bezirksfeuerwehrjugendleistungsbewerb 2017

Feuerwehrjugendbewerb in Wallendorf Das Bezirksfeuerwehrkommando Jennersdorf und die Freiwillige Feuerwehr Wallendorf veranstalten am Samstag, den 10. Juni 2017 den Bezirksfeuerwehrjugendleistungsbewerb des Bezirk Jennersdorf am Sportplatz in Wallendorf. Bewerbsbeginn ist um 12:00 Uhr, die Siegerehrung wird um 18:00 Uhr abgehalten. Die Anmeldung der Feuerwehrjugendgruppen hat über syBOS zu erfolgen. Das Nenngeld von € 20,00 je Gruppe ist am Bewerbstag vor Ort zu entrichten.