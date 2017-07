Einladung zum Atelierbesuch

Der humorvolle Peter Fleck ist im Zeichen der Waage 1956 in Wien geboren. Er schloss 3 Lehrberufe zum Dreher, Dachdecker und Bürokaufmann ab.

Und erwarb das Diplom für Malerei an der Angewandten in Wien, bei Wolfgang Hutter.

Seine Kunstwerke wurden bisher in Österreich, Deutschland und Italien präsentiert.



In seinem Atelier in 7562 Eltendorf, Dorfstraße 29 im Südburgenland sind Gäste von Mo-Fr 9-15Uhr und jeden 1. Samstag von 13-20Uhr herzlich willkommen!

Tel 0664 12 43105 und peter_fleck@gmx.at

freier Eintritt!