Feuerwehr Krottendorf hatte doppelten Grund zum Feiern

26.07.2017, 13:29 Uhr

Von Pfarrerin Virág Magyar gesegnet wurde das Tanklöschfahrzeug der Marke VW Crafter bei einem Feuerwehrfest. Der neue Wagen inklusive Schmutzwasserpumpe und Stromaggregat kostete 106.000 Euro, wobei sich Ortsfeuerwehr, Gemeinde Neuhaus und Land Burgenland die Kosten teilen. Das alte Fahrzeug konnte nach Salzburg verkauft werden.

In den 22 Jahren seiner Kommandantur habe es gottlob kaum schlimme Gefahreneinsätze gegeben, resümierte Reinhard Sampt. Mit den Worten "Thomas, geh du voran" übergab er sein Amt an seinen Nachfolger. 140 Feuerwehrkameraden aus dem Burgenland und der Steiermark wohnten als Gäste der Zeremonie bei.Detail am Rande: Da das neue Fahrzeug für die bestehende Garage ein Alzerl zu lang war, mussten die Krottendorfer Feuerwehrmänner in Eigenleistung einen schmalen Vorbau an die Einfahrt anbauen.