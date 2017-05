Finanzielle WM-Hilfe für Rudersdorfer Feuerwehrfrauen

11.05.2017, 00:06 Uhr

Unter Coach Klaus Weber trainiert die Gruppe mindestens drei Mal in der Woche. An kleineren und größeren Bewerben in der Umgebung nehmen die Feuerwehrfrauen zu Trainingszwecken teil.Die Wettkampfgruppe aus Rudersdorf zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten des Burgenlandes. Sie hat zahlreiche Erfolge auf internationaler und nationaler Ebene erzielt.