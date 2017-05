Hommage der NMS Rudersdorf an Udo Jürgens

07.05.2017, 09:35 Uhr

"Ich war noch niemals in New York" fädelt die größten Udo Jürgens Nummern in einer einfach verständlichen Handlung auf. Die Arbeit war "nur", die Songs vokal, schauspielerisch, tänzerisch und begleitmusikalisch zu bewältigen, und das war bewundernswert.In Solorollen Franz Weber, Sabine Treiber, Ilse Reiter - Muck, Stefan Gaal und Direktor Gerd Kirschner, der die Gästebegrüßung aus der Rolle heraus inszenierte: Landesrätin Verena Dunst, Bürgermeister Manuel Weber, Bürgermeisterin Andrea Reichl, Werner Schaberl etc.Sabine Treiber ließ die chorisch singenden Tänzer über die Bühne und durch den Saal fegen. Besonders berührte sie mit Tanzpaaren, die im "kleinen Schwarzen" ihre ersten Ballettschritte wagten.Kapellmeister Karlheinz Frischer arrangierte die Begleitmusik in einer Marathonarbeit aus dem Klavierauszug für eine spezielle Gruppe Musiker, die nahezu professionell agierte, jedoch dafür schon "zwei bis drei Proben" brauchte. An der Spitze stand diesmal der erfahrene Unterhaltungsmusiker Manfred Knebel. Das Licht kam von Willi Hoschek und Josef Treiber. An der Saalakustik wäre noch zu arbeiten.