Krottendorf: Herrenloser Kastenwagen kippte über Straßenböschung

18.10.2017, 19:10 Uhr

Der Fahrer hatte nach eigenen Angaben die Handbremse angezogen, bevor er das Firmenfahrzeug verlassen hatte. Der Mann, ein Techniker einer Heizungsinstallationsfirma aus dem Bezirk Weiz, hielt sich in einem nahen Wohnhaus zu Servicearbeiten auf, als der von ihm in der Einfahrt geparkte Kastenwagen plötzlich aus unbekannter Ursache in Bewegung geriet.Die Feuerwehren von Krottendorf und Jennersdorf konnten mit Hilfe eines Kran des schweren Rüstfahrzeuges den Wagen wieder aufstellen und zum Abtransport bereitstellen.Verletzt wurde niemand.