Mit Herbert Lackner durch Heiligenkreuz im Lafnitztal

27.09.2017, 17:48 Uhr

Hier lässt es sich leben, ist der Obmann der Volkstanzgruppe und Vikar des katholischen Pfarrgemeinderats überzeugt.

Herbert Lackner hat viele Gründe, auf seine Heimatgemeinde stolz zu sein. Schließlich sei in den letzten Jahren viel Positives geschehen, erzählt der Obmann der Volkstanzgruppe und Vikar des katholischen Pfarrgemeinderats.Vor wenigen Wochen etwa erst die Einweihung des neuen Kindergartens neben der Volksschule. "Jetzt haben wir ein richtiges, wo alles auf einem Fleck ist: Schule, Kindergarten, Krippe, Musikschule, Musikverein und ein großer Mehrzwecksaal", zählt Lackner auf. Obendrein befinden sich die Grenzlandhalle, das Freibad, die Tennisanlage und derin unmittelbarer Nähe.

Zu letzterem hat Lackner eine besondere Beziehung. Schließlich hat er seinerzeit selbst in der Kampfmannschaft des SV Heiligenkreuz gekickt. "Damals gab es das neue Waldstadion noch nicht. Als dieses 2009 eröffnet worden ist, war es eines der ersten im Südburgenland mit einer überdachten Tribüne", erzählt Lackner. An einen der Höhepunkte, das legendäre Cup-Match gegen Rapid Wien im Jahr 2012, erinnert er sich noch heute.Sportfreunde können sich in der Gemeinde Heiligenkreuz nicht nur am schmucken Stadion erfreuen. Schließlich gibt es auch noch das solarbetriebene, viele Radwege, eine E-Bike-Station und die großeam Poppendorfer Krumphof. Kinder dürfen sich am ruhig gelegenenin Poppendorf austoben.Gästen von auswärts empfiehlt Lackner die heimische: "Zweimal Gibiser, zweimal Pummer - in unseren vier Gasthäusern kann man wirklich sehr gut essen."Kulturell Interessierten legt Lackner den hölzernenam Glöckelberg und denam Hauptplatz ans Herz. "Er ist erst heuer renoviert worden. Ein echtes Schmuckstück."