Mit Musik durch die Karibik

02.05.2017, 13:56 Uhr

Auf diese Weise erleben die SchülerInnen viele kulturelle Elemente und musikalische Besonderheiten dieser Region.Aber nicht nur in die Musik, auch in die Lebensweise der Menschen, die Kultur und die Tier- und Pflanzenwelt erhalten sie viele interessante Einblicke.Besonders großen Eindruck auf die SchülerInnen machen kurze Filmsequenzen, in denen sie sehen, wie dort schon kleine Kinder tanzen und sich zur Musik bewegen.Mit viel Begeisterung und Lachen versuchen sie dann, es ihnen nachzumachen.Wir werden wohl noch etwas üben müssen, denn am Ende des Projektes wollen wir die Ergebnisse vor Publikum präsentieren.