Neuhauser Dankes-Konzert brachte 3.850 Euro für Frühchen-Station

25.04.2017, 12:01 Uhr

3.850 Euro Spenden kamen bei dem Konzert herein, das in der evangelischen Pfarrkirche in Neuhaus am Klausenbach stattfand. In den Dienst der guten Sache stellten sich unter anderem der Musikverein, der Männergesangverein, der evangelische Singkreis, der Amara-Chor sowie Musikformationen aus der Oststeiermark.