S7 nimmt auf burgenländischer Seite erste Konturen an

05.09.2018, 11:37 Uhr

Die Autobahngesellschaft ASFINAG rechnet damit, dass die Arbeiten im Oktober abgeschlossen sind. Auf der steirischen Seite des S7-Westabschnitts ist die Baustraße weitestgehend fertig.

Bauaufträge werden vergeben

Letzte Enteignungen laufen

Gilt Naturschutzbescheid noch?

Wasserrechtsbescheid öffentlich

Wasserrechtsverfahren ein "Riesenerfolg"

Tunnel Rudersdorf

Für den geplanten S7-Tunnel unterhalb der Rudersdorfer Bergen hat die ASFINAG die Angebotsprüfungsphase für die Baufirmen begonnen. "Im Herbst werden die Baufirmen beauftragt. Sollten keine Einsprüche erhoben werden, könnte im Dezember der Tunnelanstich erfolgen", gab ASFINAG-Geschäftsführer Alexander Walcher bekannt. Die Bauzeit dürfte rund vier Jahre betragen.Bereits vergeben sind die Aufträge für den Knoten Riegersdorf auf steirischer Seite, wo S7 und A2 aufeinandertreffen werden. Ein Konsortium aus den Baufirmen Porr, Granit und Haider ist bereits am Werk.Für den Ostteil der S7, der von Dobersdorf bis zur Staatsgrenze reichen wird, geht die ASFINAG von einem Baubeginn im Jahr 2020 aus. "Im Jahr 2023 sollen dann West- und Ostteil gemeinsam fertig sein", sagt Walcher.Juristisch ist noch immer nicht alles in trockenen Tüchern. Beim Verwaltungsgerichtshof ist ein Verfahren wegen der von der ASFINAG angestrengten Enteignung mehrerer Grundstücke auf burgenländischer Seite anhängig. Drei weitere Enteignungsverfahren sind beim burgenländischen bzw. steirischen Landesverwaltungsgericht offen.Auch die Frage, ob naturschutzrechtlich alles unter Dach und Fach ist, ist laut Johann Raunikar von der "Allianz gegen die S7" noch nicht beantwortet. "Wenn von gültigen Naturschutzbescheiden durch den Projektwerber nicht Gebrauch gemacht wird, verfallen sie nach zwei Jahren. Das ist bei der S7 der Fall", sagt Raunikar.Die Bezirkshauptmannschaft Jennersdorf hat vergangene Woche den Wasserrechtsbescheid für den S7-Ostteil öffentlich aufgelegt. Das Umweltverträglichkeitsverfahren ist bereits beendet, das Naturschutzverfahren ist laut Bezirkshauptmann Hermann Prem noch im Laufen.Das mittlerweile rechtskräftige Wasserrechtsverfahren für den Westteil bewertet Allianz-Sprecher Raunikar übrigens als "Riesenerfolg" für die Straßengegner. "Wir haben erreicht, dass hundert Seiten mit zusätzlichen behördlichen Auflagen für den Grundwasserschutz zu erfüllen sind."Der Tunnel Rudersdorf wird auf etwa 1,1 Kilometer Länge in offener Bauweise errichtet. Das heißt, zuerst erfolgt der Erdaushub, danach werden die Tunnelröhren gebaut. Etwa 1,7 Kilometer des Tunnels werden in bergmännischer Bauweise mittels Baggervortrieb errichtet.