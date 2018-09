Wallendorf: Suche nach vermisstem 60-Jährigen eingestellt

05.09.2018, 23:29 Uhr

Ungarische Polizei sucht auf der anderen Seite der Staatsgrenze weiter

"Alles Menschenmögliche getan"

Die Polizei hat die Suchaktion nach dem vermissten 60-jährigen Mann im Bezirk Jennersdorf eingestellt. Die Suche werde von der ungarischen Exekutive auf deren Seite der Grenze fortgesetzt, gab die Landespolizeidirektion Burgenland bekannt."Wir haben alles Menschenmögliche unternommen. Suchmannschaften, Hubschrauber und Suchhunde waren im Einsatz", berichtet Bezirkspolizeikommandant Manfred Tschank. Noch offen sei die Auswertung der Handydaten des Abgängigen.Der Mann aus dem Bezirk Weiz (Steiermark) fuhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit seinem Motorrad zu einem Bekannten nach Wallendorf. Der 68-jährige sah am Montag an der Lafnitz auf einem Begleitweg das Motorrad seines Freundes. Nachdem er mit der Gattin des Mannes Rücksprache gehalten hatte, und diese ihm mitteilte, dass sie nichts von ihrem Mann gehört habe, verständigte dieser die Polizei.

An der ergebnislosen Suchaktion beteiligten sich die Feuerwehren Heiligenkreuz im Lafnitztal, Wallendorf, Poppendorf, Poppendorf-Berg und Eltendorf sowie 15 Polizeibeamte, drei Diensthunde, Rettung und Polizeihubschrauber.