Wilhelm Kelemen zum 80. Geburtstag

Jennersdorf : Jennersdorf | Wilhelm Kelemen wurde in Eisenstadt geboren, studierte Welthandel und kam als Diplomkaufmann zur Fa. Vossen nach Jennersdorf. Bald eröffnete er hier eine Steuerberatungskanzlei, die samt Filialen vom Sohn Philipp weitergeführt wird.Der Planetenleser und Kartenleger Josef Weber, besser bekannt als "Naonao", kam in Steuernöte und wurde skurrilerweise sein erster Klient, der ihm eine glänzende Berufskarriere voraussagte: "Du bist kein Angestellter, sondern du wirst ein Brotgeber werden", stand in den Karten.

Neben dem Gesetzesdschungel, in dem sich ein Steuerberater zu bewegen hat, liebte Wilhelm Kelemen die Natur und den echten Dschungel. "Fischen in der Raab, Schnapsbrennen und fast jährliche auf Abenteuerurlaube, die in alle Teile der Welt führten, war mein Ausgleich".Gern erzählt er heute von unglaublichen Geschichten mit Bären und Lachsen in Alaska, vom Goldwaschen am Yukon River und von faszinierenden Nuggets, von Koranschulen in Mali, vom Wüstenfluss Niger, von 40 kg schweren Krauthappeln in Kanada, von den schwerttragenden Tuareg und von Kamel- und Rindertränken am Rande der Etoschapfanne. Bunt gekleidete Mädchen in Usbekistan zieren seine Erinnerungen am schönsten.Als Steuerberater konnte er es auch nicht lassen, in Kennecot die Buchhaltung eines Geschäftes der 1938 plötzlich verlassenen Kupferabbaustadt in Alaska zu studieren.Immer wieder hielt Wilhelm Kelemen nach seinen Reisen Lichtbildervorträge, an die sich viele Jennersdorfer erinnern.An den Wänden zu Hause mitten in Jennersdorf gibt es unzählige Mitbringsel wie Masken, echte Bummerangs, Teppiche, Werkzeuge und Handwerksprodukte aus den fernsten Ländern.40.000 Dias dokumentieren die Abenteuer. Dias, die allerdings heute zu digitalisieren wären, was alle Reiseereignisse wieder neu aufleben lassen könnte.