Windisch Minihof: Sammler hat tausende Filmplakate

11.09.2018, 15:30 Uhr

Alexander Ganev hat bisher rund 20.000 Plakate und andere Film-Souvenirs gesammelt.

Sammlung in vier Kellerräumen

Für Filmfans waren es goldene Zeiten, als es in Eltendorf, Neuhaus am Klausenbach, Jennersdorf oder Windisch Minihof noch Kinos gab. Für Alexander Ganev waren die Lichtspielhäuser auch Initialzündung für seine Leidenschaft. Der Polizist hat bis heute schon tausende Filmplakate gesammelt, dazu Aushangfotos, Autogramme von Filmstars, Programme, Filmzeitschriften und Pressefotos."Alles zusammen umfasst meine Sammlung schon rund 20.000 Stücke", schätzt Ganev. Vier Kellerräume des Einfamilienhauses in Windisch Minihof dienen mittlerweile als Depots, in denen Rollen und Plastikboxen den gesammelten Filmstoff aufnehmen. "Meine Familie hat meine Leidenschaft akzeptiert", schmunzelt der Sammler.

"Alles inventarisiert"

Auf Online-Börsen unterwegs

Ausstellungsstücke

Wo die Plakate von "Django", den "Jedi-Rittern" oder "Heidi" lagern und wo die Autogramme von Alain Delon oder Gina Lollobrigida aufbewahrt sind, weiß Ganev übrigens auf Knopfdruck. "Alles ist katalogisiert und inventarisiert", hält er fest.Grundsätzlich sammelt er quer durch alle Genres seit den 1950er Jahren. "Wenn ich ein Faible habe, dann am ehesten für die Klassiker", erzählt Ganev. Solche Filme genießt er auch immer wieder gerne auf dem Bildschirm. Michael Caine und Bruno Ganz nennt er als seine Lieblingsschauspieler, Science Fiction mag er dafür "eher weniger".Im Burgenland hat Ganev noch keine Gleichgesinnten gefunden, in Österreich nur wenige. Seine Exemplare ergattert er auf internationalen Tausch- und Kaufbörsen im Internet, aber auch aus Sammlungsauflösungen anderer Film-Fans.Auf seine Leidenschaft sind mittlerweile auch Ausstellungskuratoren aufmerksam geworden. "Ich habe schon Plakatmaterial für mehrere Themen-Ausstellungen geliefert, etwa zu 'Glaube im Film', zum Western oder zu Literaturverfilmungen", erzählt Ganev. Um mehr Öffentlichkeit für das Thema zu bekommen, hat er auch einen Verein gegründet. "Ich möchte dazu beitragen, dass alte Filme und Stars von früher nicht in Vergessenheit geraten."