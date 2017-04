FPÖ Jennersdorf: Schenk ist Spitzenkandidat

24.04.2017, 01:05 Uhr

"Ich möchte mit möglichst vielen Mandaten in den Gemeinderat einziehen und die absolute Mehrheit der ÖVP brechen", definiert Schenk sein Wahlziel. In Jennersdorf sei eine bürgernahe und transparente Gemeindepolitik notwendig.In Kürze will die FPÖ die komplette Liste ihrer Kandidaten und Kandidatinnen bekanntgeben.