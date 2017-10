Gemeinderatswahlen 2017 - Ergebnis Bezirk Jennersdorf

01.10.2017, 14:38 Uhr

musste die bisher dominierende SPÖ zwar etwas Haare lassen, bleibt aber die klar bestimmende Kraft. Bürgermeister Helmut Sampt gewann die Direktwahl mit Zwei-Drittel-Mehrheit, FPÖ-Kandidat Manfred Reindl belegte mit 20,95 % der Stimmen Platz 2, ÖVP-Kandidat Johann Lülik mit 12,01 % Platz 3.Der relative Gewinner bei den Gemeinderatswahlen ist die FPÖ. Sie konte sowohl der SPÖ als auch der ÖVP ein Mandat abjagen und hält nun bei drei Sitzen (bisher einer). Die SPÖ hält auch hier mit neun Mandaten eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Die ÖVP hat drei Mandate, stimmenmäßig wurde sie von der FPÖ knapp auf Platz 3 verdrängt.



Ihr Browser kann leider die Ergebnisse der Gemeinderatswahl Burgenland 2017 nicht anzeigen!

Sie können die eingebettete Seite über den folgenden Link aufrufen: https://wahl.meinbezirk.at/gemeindeBurgenland2017/...



Ihr Browser kann leider die Ergebnisse der Bürgermeisterwahl Burgenland 2017 nicht anzeigen!

Sie können die eingebettete Seite über den folgenden Link aufrufen: https://wahl.meinbezirk.at/bmBurgenland2017/10500....

Die bestimmende Kraft inbleibt trotz dreifacher Konkurrenz weiterhin die SPÖ. An Stimmen verfehlte sie die Mehrheit im Gemeinderat mit 48,9 % zwar knapp, an Mandaten hat sie aber mit elf von 21 weiterhin die Mehrheit. Fünf Sitze entfallen auf die ÖVP, vier auf die Liste Zukunft und eines auf die FPÖ.Der amtierende Bürgermeister Franz Kern setzte sich gegen drei Kontrahenten klar durch. Er kam auf 57,9 % der Stimmen, Siegfried Niederer (ÖVP) auf 22,23 %, Ernst Mayer (Liste Zukunft) auf 17,65 % und Christoph Kahr (FPÖ) auf 2,19 %.Den jüngsten Bürgermeister Österreichs stellt seit heute. Der als Favorit gestartete 20-jährige Fabio Halb (SPÖ) gewann die Direktwahl mit 79,44 % und tritt damit die Nachfolge von Reinhard Knaus an. Konkurrent Armin Schweitzer von der Bürgerliste BUM kam auf 20,56 %.Im Gemeinderat besetzt die SPÖ nun acht der elf Mandate (vorher sieben). Zwei entfallen auf die ÖVP, eines auf die BUM. Die FPÖ, die 2012 zwei Sitze errungen hatte, trat heuer nicht mehr an.Inkonnte die ÖVP unter Bürgermeister Josef Korpitsch ihre Vorrangstellung ausbauen. Im Gemeinderat holte sie ein zwölftes Mandat, die SPÖ sank auf sieben. In der Bürgermeister-Direktwahl kam Korpitsch auf 64,5 %, sein SPÖ-Kontrahent Franz Windisch auf 31,8 %. Eine Stichwahl bleibt den Mogersdorfern, Wallendorfern und Deutsch Minihofern erspart. Der dritte Kandidat, Markus Petz von der FPÖ, kam nur auf 3,68 %, seiner Partei blieb auch der Einzug in den Gemeinderat versagt.