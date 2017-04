Amila Gojak hat Junioren-WM im Visier

28.04.2017, 13:01 Uhr

Bei den Staatsmeisterschaften wurde Amila Gojak außerdem Zweite in der Gewichtsklasse unter 55 Kilogramm.Schon im vergangenen Jahr hat sich das Talent der Fürstenfelderin abgezeichnet. Neben dem Staatsmeistertitel beim Kumite-Damenteam und dem Landesmeistertitel gab es auch internationale Erfolge: Beim World Youth Cup gab es Platz fünf.

Für die Eltendorferin liegt der Fokus in diesem Jahr klar auf der Junioren-WM im Oktober auf Teneriffa. Außerdem stehen noch Meisterschaften und Qualifikationsturniere an. Im Juni gibt es dann das erste Qualifikationsturnier für die Weltmeisterschaft in Salzburg, welches gleichzeitig auch die größte internationale Meisterschaft in Österreich ist.Nur ein Monat später geht es weiter nach Kroatien und im September nach Luxemburg.Doch die Karate-Hoffnung ist nicht alleine im Südburgenland. Für Amila Gojak ist ihre Trainingspartnerin Lea Popp aus Rohrbrunn ein großes Talent: "Sie ist eine sehr motivierte und talentierte Sportlerin." Dieses Jahr gewann Popp auch den Landesmeistertitel in der U18.In den nächsten Jahren könnte sich noch ein noch größerer Traum für die Eltendorferin erfüllen. Ab 2020 ist Karate erstmals olympisch. "Damit ist für uns Karatekas weltweit ein riesiger Wunsch in Erfüllung gegangen.", freute sich Amila Gojak. Die Kampfsportlerin erhofft sich dadurch mehr Beachtung der Sportart.