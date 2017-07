Fußball: Cup bringt einige Überraschungen

23.07.2017, 17:40 Uhr

Schützenfeste, Außenseitersiege und noch mehr - Die erste Cuprunde im Burgenland hatte es in sich.

Der Einstand für Nico Binder beim SV Eltendorf ist mehr als geglückt. Der Ex-Jennersdorfer traf im Pokal-Derby gegen Deutsch Kaltenbrunn gleich fünf Mal ins Tor. Den Tor-Regen wurde aber von Peter Gergö nach einer Viertelstunde eröffnet. Ivan Barnjak von den Deutsch Kaltenbrunnern traf zwar wenig später, jedoch in das eigene Gehäuse zum 0:2. Dann folgten die magische Viertelstunde von Nico Binder. Zwischen der 39. Minute und der 53. Minute war der Angreifer gleich vier Mal erfolgreich, kurz vor dem Ende folgte noch der letzte Treffer.

Cup-Ergebnisse

Mit einem Sieg in Zuberbach hätte für Jennersdorf das Match gegen den SV Eltendorf gewartet. Doch die 2. Klasse Süd A Mannschaft hatte etwas dagegen und gewann durch Tore von Tamas Leitold und Ronald Varga mit 2:0.Die Mühlgrabener starteten furios in das Pokalspiel gegen Landesligist Markt Allhau. Zwischen der Zehnten und 21. Minute traf die Posch-Truppe gleich fünf Mal ins Tor. Zwar kamen die Gäste noch auf 5:3 ran, doch die Sensation war am Ende perfekt.Stuben : Neuberg 1:2Zuberbach : Jennersdorf 0:2Kirchfidisch : Kukmirn 3:4 nach ElfmeterschießenMühlgraben : Markt Allhau 5:3Gemeinde Tobaj : Rudersdorf 0:5Deutsch Kaltenbrunn : Eltendorf 0:8Rotenturm : Güssing 4:2. nach ElfmeterschießenStrem : Stegersbach Sonntag 18:00 Uhr