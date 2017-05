Güssing siegt im Bezirks-Derby

13.05.2017, 10:50 Uhr

Mit 3:0 setzte sich die Winkelbauer-Truppe gegen den UFC Jennersdorf durch

Im Freitags-Abend Spiel konnte der SV Güssing den UFC Jennersdorf im Titelkampf mehr als nur ärgern. Nach der torlosen ersten Halbzeit ging es nach dem Seitenwechsel ordentlich zur Sache. Durch einen Doppelschlag von Roman Rasser und Kevin Zambo gingen die Hausherren mit 2:0 innerhalb von nur fünf Minuten in Führung.Nach einem Foulspiel von Jennersdorf-Torhüter Kevin Gumhold gab es außerdem noch einen Strafstoß, den Kapitän Philipp Lang zum 3:0 verwertete.Falls Kohfidisch heute in St. Martin an der Raab gewinnt, könnte der Tabellenführer den Vorsprung auf die Jennersdorfer auf sieben Punkte ausbauen.