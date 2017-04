Heiligenbrunn überrascht in Jennersdorf

23.04.2017, 13:07 Uhr

Mit 3:1 setzte sich Heiligenbrunn trotz Unterzahl in Jennersdorf durch. Bis zum Schluss blieb es spannend.

Das Spitzenteam aus Jennersdorf hatte gegen den SV Heiligenbrunn die drei Punkte fest eingeplant und begann auch mutig. Stefan Deutsch scheiterte mit einem Schlenzer an Torhüter Markus Malits und dem Torpfosten. In den ersten 45 Minuten kam von den Gästen aus Heiligenbrunn offensiv wenig, doch Jennersdorf lies die letzte Konsequenz vermissen.Nach dem Seitenwechsel war es Mihovil Balenovic, der Heiligenbrunn mit dem 0:1 in Führung brachte. Die Poandl-Elf aus Jennersdorf belohnte sich aber kurz vor dem Schluss mit dem 1:1 durch Bernd Stocker. Doch praktisch im Gegenzug erzielte Istvan Balogh die erneute Führung für die Tot-Truppe. Thomas Rambeck machte in der Nachspielzeit mit dem 3:1 aus Sicht der Heiligenbrunner alles klar.Durch den Kohfidischer Sieg verlor Jennersdorf damit den Anschluss an den ersten Platz. Vier Punkte fehlen auf den Aufstiegsplatz. Heiligenbrunn findet sich im gesicherten Mittelfeld wieder.