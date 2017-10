Noch keine Punkte für Volleyballerinnen

08.10.2017, 18:52 Uhr

Sowohl der VC Stegersbach, als auch Jennersdorf unterlagen ihren Gegner mit 0:3.

In der ersten Runde der 2. Bundesliga Süd unterlagen die Kelemen Volleys Jennersdorf zuhause mit 0:3 gegen HiB Liebenau. Die ersten beiden Sätze des Spiels gingen nur knapp (22:25 jeweils) an die Gäste aus Graz. Im entscheidenden dritten Satz unterlagen die Damen mit 15:25. Kommendes Wochenende wartet dann das Auswärtsspiel bei den Donau Chemie Volleys Brückl.Auch in der 1. Landesliga ging es dem Volleyballclub Stegersbach nicht besser. In Trofaiach/Eisenerz wurde es ebenfalls eine 0:3 Niederlage. Freuen können sich die Stegersbacherinnen jetzt aber am kommenden Samstag auf eine Doppel-Heimrunde im Güssinger Aktivpark gegen zwei Grazer Teams.Die Union Güssinger startet in der 2. Landesliga erst am 28. Oktober.