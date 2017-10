SV Güssing will Damenmannschaft aufstellen

17.10.2017, 07:00 Uhr

Damit die Mädels auch optimal vorbereitet sind soll über den Winter und das Frühjahr hinweg mit der Saisonvorbereitung begonnen werden. "Es sollen sich alle Interessenten bei mir melden.", freut sich der Obmann. Nach dem Hinrundenende der Herren soll auch ein Schnuppertraining in der Halle stattfinden.Gespielt wird in der kommenden Saison am Sportplatz Güssing, sofern sich genügend Spielerinnen melden.