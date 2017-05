Tennis: Güssing Tabellenführer, Jennersdorf will rauf

14.05.2017, 12:01 Uhr

Nach der zweiten Runde der neuen Tennissaison sind die Süd-Vereine in den Tabellen vorne dabei

Die Herren vom UTC Güssing haben zurzeit gut lachen. Nach zwei Runden steht der Club mit ebensovielen Siegen an der Spitze der Landesliga B Tabelle. Dicht gefolgt von den Moschendorfern, die ebenfalls zwei Siege erreichten. Mit Stegersbach und Heiligenkreuz sind noch zwei weitere Süd-Teams in der zweiten Landesliga vertreten. Am kommenden Samstag findet in Güssing auch gleich das Derby gegen Heiligenkreuz statt.

Eine Liga darunter, in der 1. Klasse Jennersdorf/Güssing, will der UTC Jennersdorf alles daran setzen in die zweite Landesliga aufzusteigen. Das Trainingscamp im kroatischen Lanterna machte sich beim 9:0 Sieg über Minihof-Liebau bereits bezahlt.In der Landesliga B der Damen waren bis jetzt nur die Güssingerinnen beim 4:3 in Piringsdorf erfolgreich. Gerersdorf und Stinatz unterlagen bereits zwei Mal.